підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новини
  • Світ
  • Пандемія коронавірусу може привести до масштабного голоду, - ООН
22 квітня 2020, середа, 10:09 13
Світ 2020-04-22T10:45:01+03:00
Українські Новини
Пандемія коронавірусу може привести до масштабного голоду, - ООН

Пандемія коронавірусу може привести до масштабного голоду, - ООН

Елена Новикова
Голод, Коронавірус, Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, дефіцит продуктів
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

В той час, як по всьому світу коронавірус зафіксували вже у 2,5 осіб, швидке поширення COVID-19 спровокувало в 2020 році найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни. Коронавірус може у майбутньому призвести до того, що мільйони цивільних осіб, які живуть у зоні конфліктів, можуть опинитися на межі голодування. Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі.

Бізлі зазначив, що 135 мільйонів людей стикаються з кризовим рівнем голоду або гірше, в поєднанні з додатковими 130 мільйонами на межі голоду, викликаного коронавірусом, зазначивши, що ВПП в даний час пропонує рятувальний круг для майже 100 мільйонів осіб. У порівнянні з приблизно 80 мільйонів років тому.

За його словами, голод - дуже реальна і можлива небезпека, оскільки мільйони мирних жителів країн, що постраждали від конфліктів, які вже перебувають на межі голоду. А при найгіршому розвитку подій з голодом зіткнуться близько 30 країн.

"Якщо ми не зможемо зв'язатися з цими людьми за допомогою рятівної допомоги, якої вони потребують, наш аналіз показує, що 300 000 людей можуть померти від голоду щодня протягом тримісячного періоду. Це не включає в себе збільшення голоду через COVID-19", - заявив він".

Він попросив, щоб всі учасники бойових дій надали "швидкий і безперешкодний" гуманітарний доступ до уразливих громадам і взяли скоординовані заходи щодо надання допомоги в цілях порятунку життя для створення мережі логістичних центрів для підтримки гуманітарної діяльності в усьому світі. ланцюжка поставок рухаються.

"Якщо ми не будемо готуватися і діяти зараз, щоб забезпечити доступ, уникнути дефіциту фінансування і збоїв у торгівлі - ми можемо зіткнутися з множинним голодом біблійних масштабів протягом коротких декількох місяців", - сказав він.

Також за словами, ведущиго економіст ВПП ООН Аріфа Хусейна сказав коронавірус катастрофічний для мільйонів людей, які вже стикалися з бдностью.

"Covid-19 потенційно катастрофічний для мільйонів, хто вже стикався з бідністю. Це сильний удар для мільйонів людей, які заробляють щоденною працею. Карантин і глобальний економічний спад вже знищили їхні грошові запаси. Ми повинні колективно діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки цієї глобальної катастрофи", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявляла, що в бідних країнах соціальна ізоляція через пандемії коронавірусу може призвести до голоду.

Раніше ООН вже заявляли, що після закінчення пандемії коронавірусу світ очікує масштабний голод.

Більше новин про: Голод Коронавірус Поширення коронавірусу коронавірус у світі дефіцит продуктів

США подали в суд на Китай за нанесення збитку від ...
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Да...
Світу загрожує невідворотня голодна катастрофа...
У світі кількість інфікованих коронавірусом наближ...
В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні
Новини
США очікують на нову хвилю коронавірусу, яка може збігтися з епідемією сезонного грипу 10:54
У Чорнобильській зоні гасять пожежу на території 4 лісництв, а в Житомирській області локалізували 2 вогнища 10:39
Допомога безробітним і держрегулювання цін: чим ще сьогодні займеться Кабмін 10:37
Долар почав рости після падіння. Курс валют на 22 квітня 10:27
Кількість інфікованих на коронавірус у Білорусі знову зросла 10:27
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
більше новин
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
більше новин
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok