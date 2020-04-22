Пандемія коронавірусу може привести до масштабного голоду, - ООН

В той час, як по всьому світу коронавірус зафіксували вже у 2,5 осіб, швидке поширення COVID-19 спровокувало в 2020 році найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни. Коронавірус може у майбутньому призвести до того, що мільйони цивільних осіб, які живуть у зоні конфліктів, можуть опинитися на межі голодування. Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі.

Бізлі зазначив, що 135 мільйонів людей стикаються з кризовим рівнем голоду або гірше, в поєднанні з додатковими 130 мільйонами на межі голоду, викликаного коронавірусом, зазначивши, що ВПП в даний час пропонує рятувальний круг для майже 100 мільйонів осіб. У порівнянні з приблизно 80 мільйонів років тому.

За його словами, голод - дуже реальна і можлива небезпека, оскільки мільйони мирних жителів країн, що постраждали від конфліктів, які вже перебувають на межі голоду. А при найгіршому розвитку подій з голодом зіткнуться близько 30 країн.

"Якщо ми не зможемо зв'язатися з цими людьми за допомогою рятівної допомоги, якої вони потребують, наш аналіз показує, що 300 000 людей можуть померти від голоду щодня протягом тримісячного періоду. Це не включає в себе збільшення голоду через COVID-19", - заявив він".

Він попросив, щоб всі учасники бойових дій надали "швидкий і безперешкодний" гуманітарний доступ до уразливих громадам і взяли скоординовані заходи щодо надання допомоги в цілях порятунку життя для створення мережі логістичних центрів для підтримки гуманітарної діяльності в усьому світі. ланцюжка поставок рухаються.

"Якщо ми не будемо готуватися і діяти зараз, щоб забезпечити доступ, уникнути дефіциту фінансування і збоїв у торгівлі - ми можемо зіткнутися з множинним голодом біблійних масштабів протягом коротких декількох місяців", - сказав він.

Також за словами, ведущиго економіст ВПП ООН Аріфа Хусейна сказав коронавірус катастрофічний для мільйонів людей, які вже стикалися з бдностью.

"Covid-19 потенційно катастрофічний для мільйонів, хто вже стикався з бідністю. Це сильний удар для мільйонів людей, які заробляють щоденною працею. Карантин і глобальний економічний спад вже знищили їхні грошові запаси. Ми повинні колективно діяти зараз, щоб пом'якшити наслідки цієї глобальної катастрофи", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ заявляла, що в бідних країнах соціальна ізоляція через пандемії коронавірусу може призвести до голоду.

Раніше ООН вже заявляли, що після закінчення пандемії коронавірусу світ очікує масштабний голод.