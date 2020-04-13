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  • В бедных странах социальная изоляция из-за пандемии коронавируса может привести к голоду, – ВОЗ
13 апреля 2020, понедельник, 23:44 13
Мир 2020-04-13T23:44:33+03:00
Українські Новини
В бедных странах социальная изоляция из-за пандемии коронавируса может привести к голоду, – ВОЗ

В бедных странах социальная изоляция из-за пандемии коронавируса может привести к голоду, – ВОЗ

Елена Новикова
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Социальная дистанция
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения считает, что в странах, где большая часть населения живет в бедности, социальная изоляция, которую применяют в странах с высоким уровнем дохода в связи с распространением коронавируса, непрактична и грозит голодом. Об этом на брифинге заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, многие бедные люди, мигранты и беженцы уже живут в скученности, в условиях с ограниченными ресурсами и ограниченным доступом к медицинскому обслуживанию. Также он добавил, что тяжело пережить изоляцию, когда зависишь от ежедневного труда, чтобы элементарно заработать на еду.

"Как вы переживаете затворничество, когда зависите от еды ежедневно? В новостях со всего мира описывается, как много людей рискуют остаться без доступа к еде", - сказал Гебреисус.

Так, сообщается, что уже 1,4 млрд детей не могут ходить в школы из-за их закрытия и это лишило многих из них возможности питания.

Гендиректор ВОЗ добавил, что социальное дистанцирование является лишь частью более масштабных мер в сфере здравоохранения, и изоляция не должна проводиться за счет прав человека. Он призвал все страны оценить свою ситуацию, одновременно защищая всех своих граждан, и особенно наиболее уязвимых.

Как сообзали Українські Новини, в США за сутки умерли более 1 500 человек от COVID-19.

Также ООН считает, что пандемия коронавируса грозит масштабным голодом.

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