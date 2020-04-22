В мире коронавирус зафиксировали у 2,5 млн человек. Данные на 22 апреля

Во всем мире количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось до 2 564 515. Выздоровели уже 686 052 человека, а умерли - 177 466.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По прежнему на первом месте находится США, где коронавирус зафиксировали у 825 041 человека, 45 063 человека умерли, а 75 538 - вылечились.

На втором месте по количеству зараженных коронавирусом находится Испания. Коронавирусом заразились 204 178 человек, погибли 21 282 человек, а выздоровели - 82 514.

На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 183 957 человек. Всего в стране 24 648 летальных случаев, а победили вирус 51 600 человек.

Во Франция количество зараженных увеличилось до 159 300 человек, из низ 20 829 человек умерли, а выздоровели - 39 842.

В Германии зафиксировали 148 453 случаев заболевания COVID-19. Количество умерших в стране увеличилось до 5 086, а 99 400 человек выздоровели.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заболеть коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья.

Как сообщали Українські Новини, в Украине по данным на утро 21 апреля зарегистрировали 6 125 человек с коронавирусом.

Также из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город.