В мире коронавирус зафиксировали у 2,5 млн человек. Данные на 22 апреля

Во всем мире количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось до 2 564 515. Выздоровели уже 686 052 человека, а умерли - 177 466. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. По прежнему на первом месте находится США, где коронавирус зафиксировали у 825 041 человека, 45 063 человека умерли, а 75 538 - вылечились. На втором месте по количеству зараженных коронавирусом находится Испания. Коронавирусом заразились 204 178 человек, погибли 21 282 человек, а выздоровели - 82 514. На третьем месте Италия, где коронавирусом заразились 183 957 человек. Всего в стране 24 648 летальных случаев, а победили вирус 51 600 человек. Во Франция количество зараженных увеличилось до 159 300 человек, из низ 20 829 человек умерли, а выздоровели - 39 842. В Германии зафиксировали 148 453 случаев заболевания COVID-19. Количество умерших в стране увеличилось до 5 086, а 99 400 человек выздоровели. Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как не заболеть коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья. Как сообщали Українські Новини, в Украине по данным на утро 21 апреля зарегистрировали 6 125 человек с коронавирусом. Также из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город.