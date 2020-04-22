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22 квітня 2020, середа, 09:00 68
Суспільство 2020-04-22T09:11:12+03:00
Українські Новини
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні

Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Сьогодні розпочався 42-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і має намір продовжити.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 2 дні.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

закликали Громадян мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів планує продовжити карантин, але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

Тим часом, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні
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