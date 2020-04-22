У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня

У всьому світі кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом за добу збільшилася до 2 564 515. Одужали вже 686 052 людини, а померли - 177 466. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу. Як і раніше на першому місці перебуває США, де коронавірус зафіксували у 825 041 людини, 45 063 людини померли, а 75 538 - вилікувалися. На другому місці за кількістю заражених коронавірусом знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 204 178 чоловік, загинули 21 282 осіб, а одужали - 82 514. На третьому місці Італія, де коронавірусом заразилися 183 957 чоловік. Всього в країні 24 648 летальних випадків, а перемогли вірус 51 600 чоловік. Під Франція кількість інфікованих збільшилася до 159 300 чоловік, з низ 20 829 осіб померли, а одужали - 39 842. У Німеччині зафіксували 148 453 випадків захворювання COVID-19. Кількість померлих в країні збільшилася до 5 086, а 99 400 осіб одужали. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як не захворіти коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я. Як повідомляли Українські Новини, в Україні за даними на ранок 21 квітня зареєстрували 6 125 осіб з коронавірусом. Також через спалах коронавірусу в Одеській області закривають місто.