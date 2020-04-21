Через спалах коронавірусу в Одеській області закривають місто

В той час, як у Одеській області зафіксували 146 випадків зараження каоронавірусом, місто Подольськ Одеської області частково закривають через спалах нової коронавірусной інфекції.

Про це повідомляє "Думська".

Як повідомили в облдержадміністрації, на в'їздах у населений пункт вже працюють три блокпости. Правоохоронці збираються встановити ще два.

В райцентр із завтрашнього дня не будуть пускати транзитний транспорт, а також людей, які не проживають або працюють у Подольську.

Міську лікарню, де і стався спалах, закрили на двотижневий карантин. Вона перестане приймати нових пацієнтів — всіх ургентних відправляють в Балту.

Всі 14 днів 37 медпрацівників та 25 пацієнтів, серед яких є діти і породіллі, будуть перебувати у лікарні під охороною національних гвардійців.

Всього в Подольську станом на 21 квітня зареєстровано 37 лабораторно підтверджених випадків зараження. Серед захворілих — вісім медиків. Один з них - сімейний лікар Віктор Галиченко — помер.

Проводиться епідрозслідування, у ході якого повинні з'ясувати обставини масового зараження медперсоналу лікарні.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські новини, в Україні вже більше тисячі медиків захворіли коронавірусом.

Тим часом, карантин в Україні хочуть продовжити до 12 травня, але з деякими послабленнями для людей і бізнесу.

Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19.