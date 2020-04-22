НБУ пропонує змінити порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків

Національний банк пропонує для обговорення зміни до порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків в той час, як в березні населення масово відкривало валютні депозити.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ пропонує низку змін щодо порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків, які обумовлені виконанням вимог законів:

"Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який набуде чинності 28 квітня 2020;

"Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії політичній корупції";

"Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США",

"Про податкові вимоги до іноземних рахунках" (FATCA) ".

НБУ пропонує надати право банкам:

відкривати рахунок клієнта, який не має рахунків у цьому банку, на підставі поданих клієнтом документів при віддаленому встановленні ділових відносин з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом Нацбанку з питань фінансового моніторингу;

закривати підзвітні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених статтею 69 Податкового кодексу, а також випускати ощадні (депозитні) сертифікати в банківських металах.

Також НБУ пропонує встановити:

порядок відкриття і закриття рахунків інвесторів - юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції;

встановити особливості відкриття банками рахунків відокремленим підрозділам іноземній неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

встановити порядок залучення банками вкладів (депозитів) від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів, представництв юросіб-нерезидентів в Україні і здійснення операцій за ними;

встановити вимоги до договорів, що укладаються між банком і клієнтом при відкритті рахунків, зокрема, дозволити фізособам укладати договори за допомогою цифрового власноручного підпису.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 17 травня 2020 на поштову та електронну адресу Національного банку України.

Як повідомляли Україснькі Новини, раніше НБУ розповіли, як буде працювати банківська система під час карантину. В НБУ зазначили, що на даний момент банки є досить стійкими, високоліквідними і капіталізованими і продовжують безперебійно обслуговувати клієнт.

Також у НБУ розповіли, як працюватимуть банки на Великдень і травневі свята.