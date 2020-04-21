У Росії заблокували сайт Мінреінтеграції України через дані про COVID-19 у Криму та на Донбасі

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії заблокувала доступ до сайту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на території Росії в той час, як СБУ заявляє, що Росія спонсорувала розпалювання паніки в Україні через коронавірус з допомогою інтернет-агітаторів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Минреинтеграции 20 квітня, передають Українські Новини.

"Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури РФ заблокував сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України... відомо, що причину блокування сайту російська влада вибрала досить дивну, а саме - "претензії викликала новина про приховування інформації про хворих COVID-19 у Криму та на Донбасі", - сказано в ньому.

Наголошується, що це перший випадок блокування Генпрокураторою Росії державного сайту іншої країни.

На сьогодні невідомо, чи заблокований сайт Минреінтеграції тільки на території РФ чи також на тимчасово окупованих Росією територіях України, зокрема у Криму і на Донбасі.

Згідно з повідомленням, Росії занепокоїли дані з тимчасово окупованих українських територій про дефіцит тестів, про те, що тестування на коронавірус там проходять тільки "чиновники" російських окупаційних адміністрацій і військові, і що пацієнтам з відповідними симптомами там ставлять діагноз ГРВІ, а їх лікарів зобов'язують не розголошувати реальну ситуацію.

Як повідомляли Українські Новини, у Росії почалися "голодні бунти" проти карантину, є затримані.

Тим часом, у Росії парад на 9 травня вирішили проводити в будь-якому випадку, незважаючи на пандемію коронавіруса.