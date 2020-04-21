У МОН розповіли про найбільш популярних уроках в школі онлайн і що зміниться

Сьогодні, 21 квітня, стартував 3-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн, відтепер уроки поступово деякі ставатимуть інклюзивними.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти України.

Так, вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри.

В МОН зазначили, що першочергова мета – створити субтитри до вже оприлюднених уроків. Надалі з невеликою затримкою субтитри додаватимуться до нещодавно опублікованих уроків.

"Цей крок дозволить більшій кількості дітей отримати доступ до навчання завдяки Всеукраїнській школі онлайн. Такий підхід відповідає основній меті проєкту – створити для кожного українського учня, незалежно від обставин, доступ до знань", - зазначають у міністерстві.

Найбільш популярними відео Всеукраїнської школи онлайн залишаються руханки та уроки англійської мови.

У YouTube МОН відео першої викладеної руханки набрало понад 330 тис переглядів. При цьому в TikTok охоплення хештегом #руханка зросло удвічі – з 9 млн осіб до 18 млн осіб.

Серед предметів найпопулярнішою лишається англійська. Перший викладений в YouTube МОН урок для 5 класу набрав за перший тиждень 80 тис переглядів, а станом на сьогодні його вже переглянуло більше 87 тис осіб.

Зазначимо, в рамках проєкту транслюються уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Уроки транслюються щодня, з понеділка по п’ятницю, щонайменше до кінця карантину. Кожного дня вони починаються о 10:00 та закінчуються залежно від розкладу. Так, графік уроків такий:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

В Міносвіти нагадали, що всі уроки зберігаються в записі на YouTube-каналі МОН. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні відеоуроки знімають Квартал 95, Мамахохотала та інші за гроші неназваних благодійників.

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