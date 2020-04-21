Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік

В той час, як Кабмін направив субвенцію в півтора мільярда гривень на виплату надбавок вчителям, Міністерство освіти і науки рекомендує директорам шкіл до травня проінформувати вчителів-пенсіонерів про переведення їх з 1 липня на роботу за договором на 1 рік

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти, передають Українські Новини.

"Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам закладів загальної середньої освіти завчасно - до 30 квітня 2020 року - поінформувати всіх вчителів, які одержують пенсію за віком, про переведення їх на строкові договори, і з усіма, хто погодиться, укласти такі договори до 1 липня терміном на 1 рік", - йдеться в ньому.

Наголошується, що ця норма випливає з чинного закону "Про середню освіту".

У повідомленні також підкреслюється, що після закінчення однорічного договору такі договори можуть укладатися з вчителями-пенсіонерами і на більш тривалий період, наприклад до 3 років.

Крім цього, кількість пролонгацій може бути необмеженим.

Важливо також зазначити, що в разі переведення на строкові договори розмір заробітної плати вчителів-пенсіонерів не може бути змінений, оскільки вони будуть продовжувати займати ті ж посади, виконувати той же обсяг роботи і збережуть відповідну кваліфікаційну категорію.

Також, зберігається щорічна відпустка та інші права вчителя.

Наголошується, що зі свого боку вчителі-пенсіонери, які приймуть рішення не переходити на строковий договір і не нададуть 1 липня 2020 року письмову згоду на продовження трудових відносин, будуть звільнені керівництвом установи.

У повідомленні підкреслюється, що новий закон "Про середню освіту" також ліквідує поширене в українському освітньому просторі явище "вічних директорів".

Тепер керівник може перебувати на посаді не більше 2 термінів за 6 років поспіль в 1 закладі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчителям планували виплачувати середню зарплату за віддалену роботу в період карантину.

Тим часом, для учнів 5-11 класів з усієї України з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн".