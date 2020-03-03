Кабмин направил субвенцию в полтора миллиарда гривен на выплату надбавок учителям

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн гривен для выплаты надбавок 73 тыс. педагогам со стажем до 10 лет.

Отмечается, что надбавка будет выплачиваться в размере 21 020 гривен.

"Сегодня молодые учителя - одна из менее финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей", - сказала министр образования Анна Новосад.

Согласно сообщению, выплата учителю будет эквивалентна 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года (1 такой минимум в данный момент составляет 2 102 гривны).

Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.

Указано, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля Кабмин выделил 2,2 млрд гривен на надбавки к зарплате учителям.

Напомним, начисление зарплат хотят изменить. Учителям оклад могут понизить, чиновникам - повысить.