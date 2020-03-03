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03 марта 2020, вторник, 21:25 820
Кабмин 2020-03-03T21:25:30+02:00
Українські Новини
Кабмин направил субвенцию в полтора миллиарда гривен на выплату надбавок учителям

Кабмин направил субвенцию в полтора миллиарда гривен на выплату надбавок учителям

Таня Войтюк
Кабмин, Минобразования, Учителя, Надбавка, Субвенция, Анна Новосад
Кабмин направил субвенцию на надбавку учителям
Кабмин направил субвенцию на надбавку учителям

Кабинет Министров установил механизм распределения остатка субвенции за прошлые годы, он также распределил 1,5 млрд гривен образовательной субвенции местным бюджетам для выплаты надбавок по 21 тыс. гривен учителям со стажем до 10 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн гривен для выплаты надбавок 73 тыс. педагогам со стажем до 10 лет.

Отмечается, что надбавка будет выплачиваться в размере 21 020 гривен.

"Сегодня молодые учителя - одна из менее финансово защищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей", - сказала министр образования Анна Новосад.

Согласно сообщению, выплата учителю будет эквивалентна 10 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года (1 такой минимум в данный момент составляет 2 102 гривны).

Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.

Указано, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля Кабмин выделил 2,2 млрд гривен на надбавки к зарплате учителям.

Напомним, начисление зарплат хотят изменить. Учителям оклад могут понизить, чиновникам - повысить.

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