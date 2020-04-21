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21 квітня 2020, вівторок, 16:28 22
Світ 2020-04-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
ВООЗ закликає Білорусь скасувати всі масштабні заходи через пандемію коронавірусу

ВООЗ закликає Білорусь скасувати всі масштабні заходи через пандемію коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Білорусь, Олександр Лукашенко, ВООЗ, Коронавірус
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru

Незважаючи на те, що Білорусь не має наміру скасовувати парад на 9 травня, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала державу до зворотних дій – скасувати всі масштабні заходи для запобігання поширення коронавірусу. Про це передає видання "БЕЛТА".

Зокрема, ВООЗ рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з COVID-19.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

Місія ВООЗ прибула в Білорусь на запрошення Президента Олександра Лукашенка. Оцінювалися ситуація, вжиті заходи, підходи до надання медичної допомоги в країні. Фахівці відвідували установи охорони здоров'я Мінська, Мінській і Вітебської областей.

За словами глави місії ВООЗ в Білорусі Патріка о'коннора, заходи є необхідними в країнах Європейського регіону та в глобальному масштабі.

"Ту увагу, яку Білорусь приділяє цьому найважливішому питанню, справді значно", - зазначив він і додав, що з кожної проведеної країнний місією ВООЗ вчиться краще реагувати на COVID-19. Місія в Білорусі також допоможе організації сприяти в цьому іншим країнам.

Серед рекомендацій ВООЗ у тому числі збереження твердої прихильності проведенню комплексу заходів щодо стримування та пом'якшення наслідків коронавіруса, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг та соціально-економічної підтримки нужденним, особливо найбільш вразливим верствам населення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пандемія коронавірусу - хороший урок для наркоманів і курців.

Крім того, він заявив, що замикати людей в тухлих квартирах - не метод.

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