ВООЗ закликає Білорусь скасувати всі масштабні заходи через пандемію коронавірусу

Незважаючи на те, що Білорусь не має наміру скасовувати парад на 9 травня, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала державу до зворотних дій – скасувати всі масштабні заходи для запобігання поширення коронавірусу. Про це передає видання "БЕЛТА".

Зокрема, ВООЗ рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з COVID-19.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

Місія ВООЗ прибула в Білорусь на запрошення Президента Олександра Лукашенка. Оцінювалися ситуація, вжиті заходи, підходи до надання медичної допомоги в країні. Фахівці відвідували установи охорони здоров'я Мінська, Мінській і Вітебської областей.

За словами глави місії ВООЗ в Білорусі Патріка о'коннора, заходи є необхідними в країнах Європейського регіону та в глобальному масштабі.

"Ту увагу, яку Білорусь приділяє цьому найважливішому питанню, справді значно", - зазначив він і додав, що з кожної проведеної країнний місією ВООЗ вчиться краще реагувати на COVID-19. Місія в Білорусі також допоможе організації сприяти в цьому іншим країнам.

Серед рекомендацій ВООЗ у тому числі збереження твердої прихильності проведенню комплексу заходів щодо стримування та пом'якшення наслідків коронавіруса, чітке, прозоре та регулярне інформування про ризики, продовження надання основних медичних послуг та соціально-економічної підтримки нужденним, особливо найбільш вразливим верствам населення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що пандемія коронавірусу - хороший урок для наркоманів і курців.

Крім того, він заявив, що замикати людей в тухлих квартирах - не метод.