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  • Пандемия коронавируса – хороший урок для наркоманов и курильщиков, – Лукашенко
16 апреля 2020, четверг, 19:56 489
Мир 2020-04-16T19:56:15+03:00
Українські Новини
Пандемия коронавируса – хороший урок для наркоманов и курильщиков, – Лукашенко

Пандемия коронавируса – хороший урок для наркоманов и курильщиков, – Лукашенко

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org

Президент Беларуси, где из-за коронавируса запретили экспорт гречки, заявил, что пандемия станет хорошим уроком для "наркоманов и курильщиков". Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает "БелНовости".

Как передает ведомство, президент считает, что коронавирус заставит тех, кто ведет неправильный образ жизни подумать о приоритетах, и как правильно организовать свою жизнь.

"Для наркоманов и курильщиков — это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, осложненной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", — отметил Лукашенко.

Глава страны также подчеркнул, что требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления. По его словам, люди, которые отсидели за подобное преступление, учат своим примером других не становиться на подобный путь:

 "Они в хорошем смысле смогут заразить этим "вирусом" всех. И все подумают, стоит ли этим заниматься. Это хорошая профилактика", - отметил чиновник.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко заявил, что запирать людей в тухлых квартирах - не метод.

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