Іспанія не буде відкривати літній туристичний сезон в 2020 році через коронавірус

Іспанія не буде приймати іноземних туристів цього літа через поширення коронавірусу. За даними на ранок 21 квітня країна знаходиться на третьому місці по кількості заражених COVID-19 (200 210 осіб). На думку експертів іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше 2021 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву пресу та експертів.

Так, повідомляється, що експерти провідної професійної організації підприємців Exceltur, яка обслуговує галузь туризму, прогнозують, що іноземні туристи зможуть відпочити у країні не раніше літа 2021 року.

Також міністр праці Іспанії Іоланда Діас заявила, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Однак працівникам галузі, які втратили роботу, міністр пообіцяла допомоги.

Міністр споживання Іспанії Альберто Гарсон та інші представники кабміну раніше також не рекомендували іноземцям бронювати літні поїздки в Іспанію. Євросоюз нещодавно теж виступив з аналогічним попередженням. Причина - неясність з перспективою поширення нового коронавіруса, враховуючи те, що Іспанія відноситься до числа найбільш постраждалих від пандемії країн.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія послабить карантинні заходи для дітей 27 квітня.

Раніше міністр охорони здоров'я Іспанії заявив, що коронавірус в країні досяг свого піку.