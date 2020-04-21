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  • Фонд енергоефективності зможе надати компенсацію ОСББ до повного розрахунку з виконавцями робіт
21 квітня 2020, вівторок, 15:17 15
Економіка 2020-04-21T16:30:03+03:00
Українські Новини
Фонд енергоефективності зможе надати компенсацію ОСББ до повного розрахунку з виконавцями робіт

Фонд енергоефективності зможе надати компенсацію ОСББ до повного розрахунку з виконавцями робіт

Оксана Соболь
компенсація, ОСББ, Утеплення житла, Фонд енергоефективності, багатоповерхові будинки
Багатоповерховий будинок. Фото: moydom.com
Багатоповерховий будинок. Фото: moydom.com

Державна установа "Фонд енергоефективності" продовжує спрощувати умови своєї програми і від сьогодні може надавати компенсацію об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до повного розрахунку з виконавцями робіт.

Про це йдеться в повідомленні фонду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, відповідні зміни до програми установи були внесені 16 квітня і вступають в дію з вівторка, 21 квітня.

"ОСББ може отримувати компенсацію від фонду на підставі актів виконаних робіт ще до моменту повного розрахунку з виконавцями робіт/послуг", - сказано в повідомленні.

Також змінами передбачено, що третя частина гранту (часткова компенсація безпосередньо модернізації) може виплачуватися поетапно, а проект - проходити покрокову верифікацію.

Фонд енергоефективності розширив кількість учасників програми, які отримають додаткову компенсацію термомодернізації багатоквартирних будинків у розмірі 20% від вартості робіт, з 300 до 500 ОСББ.

Крім того, установа збільшила розмір компенсації заходів з підготовки проекту модернізації для пакету "Комплексний" з 5% від вартості до 7,5%.

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