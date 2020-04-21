Фонд енергоефективності зможе надати компенсацію ОСББ до повного розрахунку з виконавцями робіт

Державна установа "Фонд енергоефективності" продовжує спрощувати умови своєї програми і від сьогодні може надавати компенсацію об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до повного розрахунку з виконавцями робіт. Про це йдеться в повідомленні фонду, передають Українські Новини. Згідно з ним, відповідні зміни до програми установи були внесені 16 квітня і вступають в дію з вівторка, 21 квітня. "ОСББ може отримувати компенсацію від фонду на підставі актів виконаних робіт ще до моменту повного розрахунку з виконавцями робіт\/послуг", - сказано в повідомленні. Також змінами передбачено, що третя частина гранту (часткова компенсація безпосередньо модернізації) може виплачуватися поетапно, а проект - проходити покрокову верифікацію. Фонд енергоефективності розширив кількість учасників програми, які отримають додаткову компенсацію термомодернізації багатоквартирних будинків у розмірі 20% від вартості робіт, з 300 до 500 ОСББ. Крім того, установа збільшила розмір компенсації заходів з підготовки проекту модернізації для пакету "Комплексний" з 5% від вартості до 7,5%. Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила фінансування субсидій в цьому році. Субсидію можуть забрати у 20% одержувачів. Експерт розповів, як підготуватися до опалювального сезону, щоб не мерзнути і заощадити.