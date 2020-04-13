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13 апреля 2020, понедельник, 18:23 941
Верховная Рада и партии 2020-04-13T18:28:40+03:00
Українські Новини
Рада урезала финансирование субсидий

Рада урезала финансирование субсидий

Ярина Вацяк
Верховная Рада, ЖКХ, Коммунальные услуги, Субсидия, Госбюджет-2020
Платежка
Платежка

Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий на 8,2 млрд гривен с 47,6 до 39,3 млрд гривен в то время, как на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

Сейчас в госбюджете-2020 в числе расходов Министерства социальной политики предусмотрено выделить на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого, жидкого бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме 47 569,8 млн гривен.

Проголосованные изменения предусматривают выделить на эти цели 39 329,5 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании в понедельник Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд гривен до 975,8 млрд и увеличила расходы на 82,4 млрд гривен до 1 266,4 млрд.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объясняет инициативу Кабинета Министров уменьшить финансирование жилищных субсидий на 8,2 млрд гривен их экономией из-за теплой зимы.

Госбюджет-2020 предусматривает сокращение на 7,5 млрд гривен, или на 13,6% по сравнению с 2019 годом, до 47,6 млрд гривен финансирование из бюджета льгот и жилищных субсидий.

Ранее Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина.

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