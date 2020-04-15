Антон Ковалишин: как подготовиться к следующему отопсезону, чтобы сэкономить и не мерзнуть зимой

Антон Ковалишин, руководитель отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO, рассказал о 10 -ти шагах подготовки к следующему отопительному сезону. Завершение одного отопительного сезона – это начало подготовки к следующему. Как сократить расходы на отопление, повысить свой комфорт, не мерзнуть зимой или не страдать от перегретых батарей? Этот вопрос ежегодно возникает у жителей многоквартирных домов. Каждый решает его по-своему: кто-то давно заменил окна на пластиковые, кто-то утеплилквартиру с внешней стороны, однако существенных изменений от этих мер не заметил: счета за отопление не уменьшились, да и в квартирах намного теплее не стало. Почему так происходит и что делать? Как эффективно использовать весну и лето, чтобы подготовить свой дом к следующему отопительному сезону, повысив рыночную стоимость своего жилья с минимальными собственными затратами? Почему локальные меры утепления собственнойквартиры не помогают экономить? Многоквартирный дом функционирует как единый организм. Стены, крыша, чердак, подвал у всего здания общие. Между ними перемещается тепло. Этот баланс легко нарушить. Если где-то перегрев, то вполне возможно, что в каких-то квартах в это самое время холодно. И тогда некоторые жильцы начинают заниматься "самолечением", например, утеплять стены своей квартиры. Но это не решит проблемуи не приведет к экономии, в лучшем случае поможет повысить температуру в квартире на 1-1,5 градуса, но может и навредить всему дому. Из-за смещения точки росы на границах утепления с внутренней стороны стенможет возникать конденсат и плесень. Утепленная и неутепленная внешней части стены будут нагреваться и охлаждаться неравномерно — это приведет к трещинам, в которые будет попадать влага, а в конце может привести к разрушению стен и здания. Вывод – вопросы энергомодернизации дома жильцам нужно решать сообща. С чего начать, каким должен быть первый шаг к энергоэффективности дома? Начните с проведения энергоаудита — комплексного энергетического обследования дома. Энергоаудитор, как доктор, исследует дом от подвала до чердака, поставит диагноз и назначит "лечение". Он поможет определить, сколько ваш дом может сэкономить энергии, где происходят теплопотери, какие энергоэффективные мероприятия необходимы, насколько они выгодны, сколько стоят, когда окупятся, и где взять на них средства. Энергоаудитор определит, чем лучше "лечить" дом — утеплять ли устанавливатьиндивидуальный тепловой пункт(ИТП). Энергоаудиторы YASNO также могут подготовить сертификат энергоэффективности зданий, в котором указывается класс энергоэффективности дома по шкале от A до G, кратко приводятся характеристики всех показателей и инженерных систем здания, а также рекомендации по повышению класса. Данный сертификат обязателен для получения государственного финансирования от Фонда энергоэффективности. По программам Фонда жителям может быть компенсировано 70% стоимости расходов на энергоаудит и сертификат. Какие меры могут понадобиться для утепления многоквартирного дома и уменьшения суммы в платежках? Обеспечьте дом счетчиком тепла. Это позволит платить по реальным показателям потребления тепла домом, а не по нормативным начислениям. Опыт показывает, что затраты на отопление в домах с теплосчетчиками меньше. Счетчик может установить теплоснабжающая организация в рамках своей инвестиционной программы, или за счет городских средств, или жильцы могут установить за собственный счет. Наибольшего эффекта экономии в многоквартирном доме можно добиться, модернизировав систему отопления. Установив индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с автоматическим погодозависимым регулированием, вы уже сократите избыточное потребление тепла, а значит и цифры в платежках. Автоматика будет регулировать температуру теплоносителя в доме и уменьшать потребление энергии в дни или часы потепления — в зависимости от температуры на улице. Также рекомендуется устанавливать балансировочные клапаны на стояках. Это позволит выровнять распределение теплоносителя по квартирам. Тогда во всех комнатах дома будет одинаково тепло: не холодно и не слишком жарко, чтобы не приходилось держать открытыми окна, отапливая улицу. Благодаря ИТП и балансировке можно сэкономить 10-40% затрат тепла. При комплексной термомодернизации дома советской застройки могут экономить в некоторых случаях до 70%. Перед каждым отопительным сезоном обязательно необходимо промывать систему отопления и избавляться от солей и ржавчины в трубах и радиаторах. Это улучшит теплоотдачу. Делать такое мероприятие имеет обслуживающая компания — бывшие ЖЭКи или ОСМД или ЖСК. Проверьте, нет ли потерь теплоносителя в сетях горячего водоснабжения и центрального отопления. Убедитесь, нет ли свищей или протечек на стыках труб. Лучше починить их до наступления морозов. Утеплять инженерные коммуникации — трубы системы отопления в подвале и на чердаке — можно в любое время. Чем раньше это сделаете, тем меньше будет терять тепла на пути до квартиры. Утеплять необходимо слоем теплоизоляции не меньше диаметра трубы, причем даже металлические вентили. Полностью утеплите все здание – весь периметр стен, от цоколя до конька крыши, цоколь на глубину промерзания грунта, подвал, чердак. Утепление стен отдельной квартиры не имеет смысла, результат будет только при комплексном подходе и утепления всего дома. Еще следует учесть, что проводить монтажные работы по утеплению внешних стен здания стоит только в теплое время года. В хорошо утепленном доме и летом будет не жарко. В подъезде проверьте, чтобы все окна были целыми, тогда дом не будет терять тепло. Двери в подъезд и в подвал должны плотно закрываться. Дверь в дом лучше оснастить автодоводчиком или простой пружиной. Утеплить также стоит чердак как в многоэтажках, так и в частных домах. Каждый многоквартирный дом накануне включения отопления должен иметь Акт готовности к зиме. В нем отмечается состояние дома, выявленные недостатки. Должны быть проверены все инженерные коммуникации, крыша, чердак, подвал, состояние подъезда. Подготовка дома к зиме должна начинаться еще весной, после окончания предыдущего отопительного сезона. Привлеките финансирование для комплексной термомодернизации здания. Например, можно воспользоваться грантовыми городскими программами типа "70\/30", как в Киеве. По ней город финансирует 70% стоимости энергоэффективных мероприятий, а 30% - финансируют сами жильцы. Также продолжает действовать программа "теплые кредиты", которые выдают государственные банки. Государство по этой программе компенсирует от 20% до 70% суммы кредита для отдельных домохозяйств и ОСМД. Также можно воспользоваться государственной программой поддержки энергомодернизации для многоквартирных домов "Энергодом" и получить грант от Фонда энергоэффективности.