Антон Ковалишин: как подготовиться к следующему отопсезону, чтобы сэкономить и не мерзнуть зимой

Антон Ковалишин, руководитель отдела по коммуникациям поставщика электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO, рассказал о 10 -ти шагах подготовки к следующему отопительному сезону.

Завершение одного отопительного сезона – это начало подготовки к следующему. Как сократить расходы на отопление, повысить свой комфорт, не мерзнуть зимой или не страдать от перегретых батарей? Этот вопрос ежегодно возникает у жителей многоквартирных домов. Каждый решает его по-своему: кто-то давно заменил окна на пластиковые, кто-то утеплилквартиру с внешней стороны, однако существенных изменений от этих мер не заметил: счета за отопление не уменьшились, да и в квартирах намного теплее не стало. Почему так происходит и что делать? Как эффективно использовать весну и лето, чтобы подготовить свой дом к следующему отопительному сезону, повысив рыночную стоимость своего жилья с минимальными собственными затратами?

Почему локальные меры утепления собственнойквартиры не помогают экономить?

Многоквартирный дом функционирует как единый организм. Стены, крыша, чердак, подвал у всего здания общие. Между ними перемещается тепло. Этот баланс легко нарушить. Если где-то перегрев, то вполне возможно, что в каких-то квартах в это самое время холодно. И тогда некоторые жильцы начинают заниматься "самолечением", например, утеплять стены своей квартиры. Но это не решит проблемуи не приведет к экономии, в лучшем случае поможет повысить температуру в квартире на 1-1,5 градуса, но может и навредить всему дому. Из-за смещения точки росы на границах утепления с внутренней стороны стенможет возникать конденсат и плесень. Утепленная и неутепленная внешней части стены будут нагреваться и охлаждаться неравномерно — это приведет к трещинам, в которые будет попадать влага, а в конце может привести к разрушению стен и здания. Вывод – вопросы энергомодернизации дома жильцам нужно решать сообща.

С чего начать, каким должен быть первый шаг к энергоэффективности дома?

Начните с проведения энергоаудита — комплексного энергетического обследования дома. Энергоаудитор, как доктор, исследует дом от подвала до чердака, поставит диагноз и назначит "лечение". Он поможет определить, сколько ваш дом может сэкономить энергии, где происходят теплопотери, какие энергоэффективные мероприятия необходимы, насколько они выгодны, сколько стоят, когда окупятся, и где взять на них средства. Энергоаудитор определит, чем лучше "лечить" дом — утеплять ли устанавливатьиндивидуальный тепловой пункт(ИТП).

Энергоаудиторы YASNO также могут подготовить сертификат энергоэффективности зданий, в котором указывается класс энергоэффективности дома по шкале от A до G, кратко приводятся характеристики всех показателей и инженерных систем здания, а также рекомендации по повышению класса. Данный сертификат обязателен для получения государственного финансирования от Фонда энергоэффективности. По программам Фонда жителям может быть компенсировано 70% стоимости расходов на энергоаудит и сертификат.

Какие меры могут понадобиться для утепления многоквартирного дома и уменьшения суммы в платежках?