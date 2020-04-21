НБУ обвалив гривню. Курс нацвалюти на 22 квітня

Після того, як гривня рвонула вгору, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 22 квітня, на 1,64 коп. до 27,0957 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 21 квітня, на 14,43 коп. до 27,0793 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 квітня на 2,46% до 27,3987 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,45 коп. до 26,9668 UAH/USD.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21 квітня, на 12,48 коп. до 27,0774 UAH/USD.

Також експерти спрогнозували, що станеться з курсом гривні після Великодня. Експерти одностайні в тому, чому курс практично зупинився.