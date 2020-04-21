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21 квітня 2020, вівторок, 10:55 10
Суспільство 2020-04-21T16:30:07+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли, чому 7 областей не повідомили про результати тестування на COVID-19

У МОЗ розповіли, чому 7 областей не повідомили про результати тестування на COVID-19

Кира Молчанова
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Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Поки в Україні хворих на коронавірус стало більше ,61 тис. осіб, 7 областей не надали інформацію про тестування громадян на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за 19 квітня через малу кількість звернень і технічні моменти.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Це було пов'язано з тим, що на Великдень багато людей просто не зверталася до лікарів щодо проведення тестування методом ПЛР. Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що у нас не було жодного випадку повідомлення на гарячу лінію щодо проведення ПЛР", — сказав він.

Крім того, у Чернівецькій області було зроблено 48 досліджень, з яких 17 - позитивні, проте у звітність по кількості тестувань ці дослідження не потрапили через помилку людини.

У Вінницькій області у лабораторії, яка проводила тестування, виникла необхідність дати "відпочити" амплификатору, який раніше працював 24 години на добу.

Як повідомляли Українські Новини, 20 квітня Степанов заявив, що 7 областей не надали жодної інформації про тестуванні громадян на коронавірус за 19 квітня.

Тим часом, карантин в Україні хочуть продовжити до 12 травня, але з деякими послабленнями для людей і бізнесу.

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