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21 квітня 2020, вівторок, 14:14 14
Силові структури 2020-04-21T16:15:03+03:00
Українські Новини
Після Великодня пасажиропотік рекордно впав до 6,9 тисяч осіб

Після Великодня пасажиропотік рекордно впав до 6,9 тисяч осіб

Елена Новикова
Держприкордонслужба, Кордон, Прикордонники України, Зниження пасажиропотоку, Пасажиропотік
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

Пасажиропотік на кордоні на Великдень, 19 квітня, знизився до 7,1 тис. осіб, у той час, як в Україні з 28 березня припинені пасажирські перевезення через кордон.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Відзначається, що на початку минулого тижня на державному кордоні пасажиропотік був стабільним на рівні 9-10 тис. осіб на добу на в'їзд і виїзд з України.

Проте напередодні вихідних фіксувався незначне зростання кількості пропускних операцій і різке збільшення бажаючих перетнути кордон не відзначалося.

"В середньому кількість оформлень збільшилася до 12 тис. чоловік на добу. Вже на Великдень пасажиропотік різко знизився до 7,1 тис. чоловік на добу, а вчора досяг рекордного мінімуму. За минулу добу прикордонники здійснили 6,9 тис. пропускних операцій", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів продовжують проводити температурний скринінг і опитування про стан здоров'я всіх осіб, які прямують в Україну.

Крім того, на державному кордоні з 22 березня прикордонники виявили понад 70 осіб, які порушили правила карантину, попередньо дані особи давали добровільна згода на 14-денну самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня Кабінет Міністрів закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Таким чином, відкритими залишаються 18 пунктів пропуску.

Також повідомлялося, що пасажиропотік напередодні Великодня не збільшився.

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