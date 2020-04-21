Після Великодня пасажиропотік рекордно впав до 6,9 тисяч осіб

Пасажиропотік на кордоні на Великдень, 19 квітня, знизився до 7,1 тис. осіб, у той час, як в Україні з 28 березня припинені пасажирські перевезення через кордон.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Відзначається, що на початку минулого тижня на державному кордоні пасажиропотік був стабільним на рівні 9-10 тис. осіб на добу на в'їзд і виїзд з України.

Проте напередодні вихідних фіксувався незначне зростання кількості пропускних операцій і різке збільшення бажаючих перетнути кордон не відзначалося.

"В середньому кількість оформлень збільшилася до 12 тис. чоловік на добу. Вже на Великдень пасажиропотік різко знизився до 7,1 тис. чоловік на добу, а вчора досяг рекордного мінімуму. За минулу добу прикордонники здійснили 6,9 тис. пропускних операцій", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів продовжують проводити температурний скринінг і опитування про стан здоров'я всіх осіб, які прямують в Україну.

Крім того, на державному кордоні з 22 березня прикордонники виявили понад 70 осіб, які порушили правила карантину, попередньо дані особи давали добровільна згода на 14-денну самоізоляцію.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня Кабінет Міністрів закрив ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Таким чином, відкритими залишаються 18 пунктів пропуску.

Також повідомлялося, що пасажиропотік напередодні Великодня не збільшився.