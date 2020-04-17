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17 апреля 2020, пятница, 15:04 388
Силовые структуры 2020-04-17T15:16:13+03:00
Українські Новини
Пограничники рассказали о пассажиропотоке на границах накануне Пасхи

Пограничники рассказали о пассажиропотоке на границах накануне Пасхи

Елена Новикова
Пасха, Граница, Госпогранслужба, Пассажиропоток, Пересечение границы, Пасха-2020
Граница с Польшей. Фото:polradio.pl
Граница с Польшей. Фото:polradio.pl

Пассажиропоток на границе за прошедшие сутки составил около 12 тыс. человек, в то время, как на въезде в Киев пассажирам и водителям измеряют температуру.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В последние дни пассажиропоток на въезд-выезд из Украины за сутки на уровне 9-10 тысяч человек. За минувшие сутки он был на уровне 12 тысяч человек в сутки. Такая же ситуация была и на прошлой неделе, был только определенный рост в конце недели до уровня 15 тысяч человек в сутки", - сказал он.

Также Демченко отметил, что больше людей въезжают на территорию страны нежели покидают ее.

"С начала карантинных мероприятий мы вообще фиксируем преимущество въезда над выездом, но говорить, что это все украинцы, которые вернулись, нельзя, потому что среди тех, кто пересекает границу также есть водители грузовых автомобилей или члены экипажа, представители авиационной составляющей, которые также пересекают государственную границу", - добавил он.

Таким образом, пассажиропоток остается на том же уровне, что и в начале апреля.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля Кабинет Министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Таким образом, открытыми остаются 18 пунктов пропуска.

Также с 28 марта в Украине запретили пассажирские перевозки через границу для предотвращения распространения коронавируса.

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