Кличко визнав, що Київ потрапив у світовий антирекорд з брудного повітря

Ситуація з якістю повітря в столиці дещо стабілізувалася. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"З-за сухої весни і великої кількості пожеж ми отримали дуже небезпечну ситуацію, яка змінюється майже щогодини. Переважно, через людську недбалість та умисних підпалів, у багатьох районах Києва та області відбуваються пожежі. Тільки минулого місяця рятувальники понад 400 разів виїжджали на гасіння підпалів сухої трави. Звідси ж - і тління торфовищ, і лісові пожежі - такі як в Чорнобильській зоні і в Житомирській області, - сказав Кличко. - Крім того, що ми втрачаємо сотні гектарів лісів, всі продукти горіння потрапляють у повітря. Вже майже тиждень Київ - у світовому антирейтингу міст з високою загазованістю повітря. Все це - наслідки пожеж. Зараз ситуація трохи стабілізувалася. Завдяки зусиллям наших пожежників, зміни напрямку вітру і короткочасних дощів. Якість атмосферного повітря в Київській, Житомирській областях, а також в столиці, - дещо покращилося", - зазначив Кличко.

Також він нагадав, що у МВС створили спеціальну групу з протидії підпалів. А Нацгвардія початку антидиверсионную операцію в лісах.

"Я вдячний небайдужим людям, які інформують про підпали і викликають поліцію. Таким чином поліція вже затримала кількох паліїв. І, переконаний, покарання для них повинно бути суворим", - зазначив Кличко.

Також вранці в п'ятницю, 17 квітня, індекс якості повітря перевищує норму в 3,4 рази, в той час, як ще в четвер ввечері, 16 квітня, місто огорнула димова пелена, а жителі столиці скаржилися на запах гару, який відчувають у всіх куточках столиці і області.