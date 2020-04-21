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  • Воздух в Киеве сегодня снова загрязнен и вошел в ТОП-10 грязных городов
21 апреля 2020, вторник, 08:43 1002
Политика 2020-04-21T08:44:37+03:00
Українські Новини
Воздух в Киеве сегодня снова загрязнен и вошел в ТОП-10 грязных городов

Воздух в Киеве сегодня снова загрязнен и вошел в ТОП-10 грязных городов

Ольга Фандорина
Воздух, загрязнение воздуха, Смог в Киеве, воздух в Киеве

После антирекорда на прошлой неделе воздух Киева стал намного чище. Портал Saveecobot зафиксировал, в каких районах Киева загрязнение воздуха выше всего.

По данным портала, самый грязный воздух в Киевской области и Киеве сегодня на въезде в Киев по Одесской трассе в Чабанах и на левом берегу - в районе Харьковского массива и Дарницкой площади - там около 150 единиц, что считается крайне вредно. В самом Киеве ситуация "желтого уровня опасности" - преимущественно 80-100 единиц загрязнения атмосферы. 

Также и по данным QIAir, качество воздуха в Киеве соответствует индексу 153. Такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

 
 

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт), Дакка (Бангладеш), Ханой (Вьетнам) и Дели (Индия) 

IQAir —компания из Швейцарии, которая производит системы для очистки воздуха. В 2017 году IQAir начал продавать умные устройства для дома AirVisual Pro, которые анализируют качество воздуха в помещении и на улице. Замеры с этих устройств передаются общую базу, обрабатываются и результат можно смотреть в приложении или на веб-сайте компании. Кроме учета показаний своих устройств, компания отмечает, что использует данные местных правительственных наземных станций мониторинга и спутниковые снимки.  

Например, через приложение можно увидеть источник данных по конкретному городу. В Пекине данные о качестве воздуха также суммируются из данных Агентства по охране окружающей среды США и двух правительственных организаций Китая. В Париже – данные от Европейского агентства по окружающей среде и Министерства окружающей среды Франции. А вот в Киеве в качестве источника данных указаны только небольшое количество анонимных пользователей, что сильно снижает надежность этих данных. Скорей всего это данные с гаджетов AirVisual, которые приобрели себе жители столицы.

Как сообщали Українські Новини, ситуация с грязным воздухом в Киеве улучшится после Пасхи. По данным Укргидрометцентра, уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северо и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязнение в Киеве. 

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