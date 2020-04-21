На зовнішній стороні маски — не менше тижня. Вчені уточнили, скільки коронавірус живе на різних поверхнях

Поки коронавірус в Україні підтвердили у 6125 пацієнтів, вчені в світі з'ясували, що на зовнішній стороні маски COVID-19 може зберігатися до тижня, якщо маску не продезінфікувати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Військово-медичного університету в Чунціні.

Так, при кімнатній температурі і вологості 65% коронавірус може жити:

На зовнішній стороні маски – не менше тижня;

На нержавіючій сталі і пластмасі – менше 7 днів;

На склі – менш чотирьох днів;

На дереві і тканинах – до двох діб;

На папері – менше трьох годин.

Потрапляючи в організм людини, COVID-19 може жити до 21 дня. Саме стільки проходить з моменту зараження до повного лікування, хоча деякі люди можуть хворіти до 50 днів. На думку вчених, коронавірус зміг так довго знаходиться в організмі людини, оскільки він викликав певні мутації і був в симбіозі зі своїм носієм.

Вчені з Університету в Гуанчжоу, Китай, визначили, що COVID-19 любить температуру +9 градусів. Саме при такому кліматі він поширюється найшвидше. З ними не згодні вчені з Гонконгу, які вважають, що коронавірус стає активнішим при +4 градусів. Вони встановили, при яких температурах і за який час коронавірус гине:

+4 градуси – більше двох тижнів;

+22 – близько тижня;

+56 градусів – менше 30 хвилин;

+70 градусів – менше 5 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені вважали, що на пластику і паперу коронавірус може жити до 5 днів.

Крім того, коронавірус може залишатися життєздатним і заразним у вигляді крапель в повітрі протягом декількох годин.