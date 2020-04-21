Запорізька АЕС відключила другий енергоблок

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область) відключила і вивела в резерв енергоблок №2 через балансові обмеження.

Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

"21 квітня 2020 року о 02:01 у зв'язку з балансовими обмеженнями у енергосистеми енергоблок №2 ЗАЕС, відповідно до регламентних процедур, розвантажений, відключений від енергомережі і виведений в резерв", - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що на даний момент в роботі перебувають 3 енергоблоки ЗАЕС.

На енергоблоці №3 йдуть 124-е доба планового капітального ремонту на енергоблоці №5 – 6-та доба середнього планового ремонту.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні ЗАЕС підключила п'ятий енергоблок до мережі після ремонту.

Раніше Южно-Українська АЕС відключила третій енергоблок через спрацьовування захисту.

Також Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 15 березня о 00:02 вивела енергоблок №2 у плановий ремонт.