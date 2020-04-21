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21 квітня 2020, вівторок, 13:16 16
Суспільство 2020-04-21T14:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко розповів, коли в Києві послаблять карантин

Кличко розповів, коли в Києві послаблять карантин

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Карантин у Києві, Коронавірус у Києві, Послаблення карантину

В той час, як у Києві зареєстрували 892 випадки зараження коронавірусом, Віталій Кличко повідомив, що поступово столиця буде знімати обмеження після того, як буде подолано пік поширення коронавірусу. Про це мер Києва розповів під час брифінгу у вівторок, 21 квітня.

Віталій Кличко зазначив, що деякі європейські країни вже пройшли пік захворювання, тому поступово починають послаблювати обмеження. Столиця також розробила поетапний план ослаблення карантинних заходів.

"Я спілкуюся з мерами міст Європи, з керівниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять в цій ситуації. Зазначу, що план поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби", - сказав Кличко.

Також мер Києва додав, що пік захворюваності в Україні очікується через тиждень-два. І після цього, виходячи з ситуцации, в Києві будуть впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів.

 

Як повідомляли Українські Новини, київські лікарі, які працюють з хворими коронавірусом пацієнтами, за березень отримали 30-50 тисяч гривень зарплати.

Також МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня.

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