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21 квітня 2020, вівторок, 13:05 7
Суспільство 2020-04-21T13:52:04+03:00
Українські Новини
Смертність від коронавіруса серед чоловіків по Києву вище, ніж серед жінок, — Кличко

Смертність від коронавіруса серед чоловіків по Києву вище, ніж серед жінок, — Кличко

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, коронавірус в Києві
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві чоловіки частіше за жінок хворіють і вмирають від коронавірусу: з 892 випадків зараження COVID-19 502 випадів підтвердили у чоловіків (52%) та 390 у жінок (це 44%). Про це під час брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.

Також серед 19 померлих — 13 чоловіків і 6 жінок.

Серед хворих за останню добу — 15 жінок віком від 25 до 67 років, 25 чоловіків - від 18 до 72 років, а також одна дівчинка 7 років і хлопчик 5 років.

В медичні установи Києва за минулу добу госпіталізовано 13 хворих, решта лікуються вдома в режимі самоізоляції під контролем лікарів.

З усіх зареєстрованих випадків в Києві 246 осіб захворіли в Печерському районі, 137 - у Дарницькому, 88 - у Солом'янському, 80 - в Шевченківському, 73 - у Дніпровському, 72 - в Голосіївському, 66 - в Деснянському, 49 - в Оболонському, 44 - у Святошинському та 37 - у Подільському.

Така тенденція відповідає загальносвітовій: у світі на коронавірус теж частіше заражаються чоловіки, ніж жінки.

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, станом на 21 квітня кількість хворих на коронавірус в Україні становить більше 6,1 тис. осіб.

Тим часом у Збройних силах зареєстровані 39 випадків захворювання коронавирусной інфекцією.

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