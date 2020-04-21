В ВСУ уже почти 40 случаев коронавируса

В Вооруженных силах зарегистрированы 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"На 07:00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 272 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток - 90 человек.

Как сообщали Українськi Новини, командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о 3 военнослужащих, зараженных коронавирусной инфекцией 19 апреля.

Также по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

А в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.