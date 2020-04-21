Медпрацівники в Києві отримали доплати за березень. Кому і скільки доплатили

В той час, як у Києві зафіксували вже 892 випадку COVID-19, столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з коронавірусом, за березень отримали від 30 тис. до 50 тис. гривень зарплати. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу у вівторок, 21 квітня.

"Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус і з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату в розмірі дев'яти посадових окладів. На це Київ з міського бюджету виділив майже 10800000 гривень. Таким чином лікарі за березень отримають в середньому від 30 до 50 000 гривень, медсестри - 25-30 тисяч і молодший медичний персонал - 20-25 тисяч гривень", - сказав Кличко.

За словами мера Києва, в середньому доплата за березень медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус, становить:

лікарям - 17000 гривень;

медичним сестрам - 13 000 гривень;

молодшого медичного персоналу - 11 000.

Кличко також додав, що, працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад і санітари, задіяні у заходах з дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділив 12400000 грн.

Так, повідомляється, що в середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9800 гривень, фельдшери - 5500, а санітари - 1900 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що столичні медики отримають додаткові виплати вже в квітні.

Раніше мер Києва повідомляв про те, що лікарям в інфекційних відділеннях доплатять від 5 до 10 тисяч гривень.