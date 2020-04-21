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21 квітня 2020, вівторок, 11:53 19
Політика 2020-04-21T14:00:03+03:00
Українські Новини
Лікарні в Одеській області закривають на двотижневий карантин через масового зараження медпрацівників

Лікарні в Одеській області закривають на двотижневий карантин через масового зараження медпрацівників

Кира Молчанова
одеська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Зараження коронавірусом
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Поки в Одеській області зафіксували 146 випадків зараження каоронавірусом, в області вирішили закрити Подільську міську лікарню — там велика частина випадків зараження підтверджена у медпрацівників. Про це Facebook розповів голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, в Одесі 43 випадки зараження коронавірусом, а в Подільському — 37 випадків, в Теплодарі — 27 випадків. Причому в Подольську велика частина випадків зафіксована у медпрацівників.

Обласна комісія з НС вирішила посилити карантинні заходи у Подільському районі, тому міську лікарню закривають на двотижневий карантин. Всі медпрацівники і пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а всі приміщення продезінфікують.

Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію.

Як повідомляли "Українські новини", в Україні вже більше тисячі медиків захворіли на коронавірус.

Тим часом, карантин в Україні хочуть продовжити до 12 травня, але з деякими послабленнями для людей і бізнесу.

Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19.

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