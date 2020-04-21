Лікарні в Одеській області закривають на двотижневий карантин через масового зараження медпрацівників

Поки в Одеській області зафіксували 146 випадків зараження каоронавірусом, в області вирішили закрити Подільську міську лікарню — там велика частина випадків зараження підтверджена у медпрацівників. Про це Facebook розповів голова Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, в Одесі 43 випадки зараження коронавірусом, а в Подільському — 37 випадків, в Теплодарі — 27 випадків. Причому в Подольську велика частина випадків зафіксована у медпрацівників.

Обласна комісія з НС вирішила посилити карантинні заходи у Подільському районі, тому міську лікарню закривають на двотижневий карантин. Всі медпрацівники і пацієнти пройдуть ПЛР-тестування, а всі приміщення продезінфікують.

Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію.

Як повідомляли "Українські новини", в Україні вже більше тисячі медиків захворіли на коронавірус.

Тим часом, карантин в Україні хочуть продовжити до 12 травня, але з деякими послабленнями для людей і бізнесу.

Міністерство охорони здоров'я закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19.