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21 квітня 2020, вівторок, 11:22 19
Силові структури 2020-04-21T14:00:04+03:00
Українські Новини
В ЗСУ вже майже 40 випадків коронавірусу

В ЗСУ вже майже 40 випадків коронавірусу

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в армії, коронавірус в ЗСУ
ЗСУ. Фото: 112.ua
ЗСУ. Фото: 112.ua

У Збройних силах зареєстровано 39 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07:00 21 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 39 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходяться 272 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 2 доби - 90 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, командування медичних сил Збройних сил заявило про 3 військовослужбовців, заражених на коронавірусну інфекцію 19 квітня.

Також за даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

А в Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста.

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