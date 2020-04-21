В ЗСУ вже майже 40 випадків коронавірусу

У Збройних силах зареєстровано 39 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"На 07:00 21 квітня у Збройних Силах України зареєстровано 39 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходяться 272 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 2 доби - 90 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, командування медичних сил Збройних сил заявило про 3 військовослужбовців, заражених на коронавірусну інфекцію 19 квітня.

Також за даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

А в Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста.