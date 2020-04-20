В ВСУ на Пасху выявили три новых случая коронавируса

Командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о 3 военнослужащих, зараженных коронавирусной инфекцией 19 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в нем. Указано, что 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения. В частности, в Хмельницкой городской больнице 1 работник ВСУ, в Житомирском госпитале - 1 военнослужащий, в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Согласно сообщению, по состоянию на 20 апреля в Украине зарегистрировано 35 случаев заболевания COVID-19 среди военнослужащих, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции находится 309 человек. Как сообщали Українськi Новини, семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус. А также в Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик. Тем временем пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая.