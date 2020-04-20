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20 апреля 2020, понедельник, 12:03 155
Силовые структуры 2020-04-20T12:03:15+03:00
Українські Новини
В ВСУ на Пасху выявили три новых случая коронавируса

В ВСУ на Пасху выявили три новых случая коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ, Коронавирус в армии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о 3 военнослужащих, зараженных коронавирусной инфекцией 19 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в нем.

Указано, что 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения.

В частности, в Хмельницкой городской больнице 1 работник ВСУ, в Житомирском госпитале - 1 военнослужащий, в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы.

Согласно сообщению, по состоянию на 20 апреля в Украине зарегистрировано 35 случаев заболевания COVID-19 среди военнослужащих, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

На изоляции находится 309 человек.

Как сообщали Українськi Новини, семь областей не отчитались Минздраву о тестировании на коронавирус.

А также в Одесской области в карете скорой от коронавируса умер медик.

Тем временем пик смертности от коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине может прийтись на начало мая.

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