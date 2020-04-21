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  • У світі зафіксували понад 2,4 млн випадків коронавірусу. Дані на 21 квітня
21 квітня 2020, вівторок, 10:27 18 Карта
Світ 2020-04-21T11:45:02+03:00
Українські Новини
У світі зафіксували понад 2,4 млн випадків коронавірусу. Дані на 21 квітня

У світі зафіксували понад 2,4 млн випадків коронавірусу. Дані на 21 квітня

Елена Новикова
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У вівторок, 21 квітня, у світі зареєстровано 2 478 634 випадку зараження коронавірусом, 652 046 осіб одужали, а 170 399 - померли, в той час, як в Україні станом на ранок 21 квітня зафіксували 415 нови випадків.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

На першому місці за кількістю інфікованих залишається США, де вірус підтвердили у 787 901 людини, 43 364 з них померли, а 72 858 - вилікувалися.

На другому місці знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 200 210 осіб, загинули 20 852 чоловік, а одужали - 80 587.

На третьому місці Італія, де коронавірусом заразилися 181 22 осіб. Всього в країні 24 144 летальних випадків, а перемогли вірус 48 877 чоловік.

Франція знаходиться на четвертому місці по кількості заражених коронавірусом. В країні заразилися 156 493 людини, померли - 20 294, а одужали - 38 037.

У Німеччині зафіксували 147 065 випадків захворювання COVID-19. Вона перебуває на п'ятому місці. Кількість померлих в країні збільшилася до 4 863, а 94 200 осіб одужали.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін планує продовжити карантин але в той же час в деяких сферах пом'якшити заходи.

А станом на 20 квітня коронавірус в Україні виявили у 1074 медичних працівників 374 дітей з 5,7 тис хворих.

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