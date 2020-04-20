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20 квітня 2020, понеділок, 19:25 15
Силові структури 2020-04-20T22:00:02+03:00
Українські Новини
Працював снайпер і били з важкого озброєння: на Донбасі ЗСУ зазнали втрат

Працював снайпер і били з важкого озброєння: на Донбасі ЗСУ зазнали втрат

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
ЗСУ. Фото: Операція об'єднання об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ЗСУ. Фото: Операція об'єднання об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Після того, як на Великдень бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі і зазнали серйозних втрат, сепаратисти 3 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 20 квітня, в результаті чого один військовослужбовець загинув, а двоє отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

Наголошується, що два факти порушень зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли українські підрозділи біля населеного пункту Південне.

По захисникам Новоолександрівка вів вогонь ворожий снайпер.

Вказується, що поблизу Мар'їнки в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, внаслідок яких двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

"Воїнам надали необхідну допомогу та евакуювали до військового медичного закладу. На жаль, ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні ООС.

Втрати противника уточнюються.

Також повідомляється, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною, а режим тиші дотримується.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі — є поранені.

Також бійців ЗСУ поранили на Донбасі 14 квітня.

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