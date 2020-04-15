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15 апреля 2020, среда, 08:24 95
Силовые структуры 2020-04-15T08:24:45+03:00
Українські Новини
На Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ

На Донбассе в бою боевики ранили троих бойцов ВСУ

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 14 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли позиции украинских военных. Ранены два бойца ВСУ, еще один получил боевую травму. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник вел обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Все обстрелы за прошедшие сутки зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражения … На каждый обстрел противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников. Потери вооруженных формирований РФ уточняются", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, , боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 9 апреля.

Также 1 украинский военнослужащий погиб, 2 получили ранения 12 апреля.

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