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19 апреля 2020, воскресенье, 09:21 300
Силовые структуры 2020-04-19T09:23:08+03:00
Українські Новини
За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе — есть раненные

За минувшие сутки боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе — есть раненные

Кира Молчанова
Боевики, война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ООС. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

После обострения на фронте, которое случилось накануне, на Донбассе 18 апреля боевики пять раз обстреляли позиций Объединенных сил с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

Свою активность противник проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", где зафиксировано четыре обстрелы, а именно вблизи Луганского, Майского, Крымского.

На Приазовье оккупанты открывали огонь против защитников Лебединского из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Трое украинских военных получили ранения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирус среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики 15 апреля устроили провокации и понесли потери. 

Еще троих бойцов ВСУ ранили на Донбассе 14 апреля.

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