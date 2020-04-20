На Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери

На Пасху, 19 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Бойцы ВСУ уничтожили двоих оккупантов, еще двоих - ранили. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений режима "Тишины" были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Луганского.

“Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было … По данным разведки Объединенных сил, 19 апреля наши подразделения уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили”, - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе — есть раненные.

Также бойцов ВСУ ранили на Донбассе 14 апреля.