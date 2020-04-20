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  • У Британії почали масово виробляти потенційну вакцину від коронавірусу
20 квітня 2020, понеділок, 14:31 11
Світ 2020-04-20T14:35:44+03:00
Українські Новини
У Британії почали масово виробляти потенційну вакцину від коронавірусу

У Британії почали масово виробляти потенційну вакцину від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Вакцина, Великобританія, Вакцина від коронавірусу, Коронавірус в Британії
Вакцинація. Фото: Моз
Вакцинація. Фото: Моз

Раніше ВООЗ заявила, що на даний момент три препарату офіційно від коронавірусу лідирують серед клінічних випробувань. Тим часом, Великобританія заявила, що почала виробляти потенційну вакцину від коронавірусу. До вересня планують виготовити близько мільйона доз. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що потенційна вакцина розроблена вченими Оксфордського університету і на даний момент запущена у виробництво на семи підприємствах у Великобританії, континентальній Європі, Індії та Китаї.

"Ми почали ризиковане виробництво цієї вакцини не тільки в невеликих масштабах, але і з мережею виробників у семи різних місцях по всьому світу. Мета полягає в тому, щоб приблизно до вересня отримати як мінімум мільйон доз, коли ми також сподіваємося отримати результати ефективності випробування", - повідомив професор університету Адріан Хілл.

Також повідомляється, що на даний момент вчені оголосили набір добровольців для тестування вакцини на людях. В разі невдачі, втрати від виробництва препарату складуть десятки мільйонів фунтів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Китай схвалив проведення клінічних випробувань від коронавірусу.

Крім того, австралійські медики почали тестувати вакцину від коронавіруса на тхорах.

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