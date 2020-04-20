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20 квітня 2020, понеділок, 14:06 12
Світ 2020-04-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
Ізраїль частково послабив карантин: що дозволено робити

Ізраїль частково послабив карантин: що дозволено робити

Елизавета Кесельман
Карантин, Ізраїль, Коронавірус в Ізраїлі, Послаблення карантину
Ізраїль. Фото: pixabay
Ізраїль. Фото: pixabay

Карантин Ізраїлі, введений раніше владою, поступово починають послаблювати. Як заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, вже з 19 квітня ослаблення карантинних заходів торкнулося передусім способу життя громадян, а також економічної діяльності країни. Про це повідомляє видання "Новини Ізраїлю".

Наголошується, що карантин ослаблений попередньо на 2 тижні. За словами прем'єра, раніше прийняті заходи для стримування розповсюдження інфекції, виправдали себе.

"Ізраїль знаходиться дуже високо в рейтингу країн OECD в тому, що стосується протидії епідемії коронавірусу", - сказав Нетаньягу.

Зокрема, з неділі, 19 квітня, на робочих місцях в різних фірмах і структурах можуть перебувати до 30% співробітників. Залишається в силі вимога носити маску, виходячи з дому.

Глава уряду зазначив, що карантин буде послаблений на два тижні - після цього буде проведена оцінка підсумків такого кроку.

"Якщо він виправдає себе, то ми зважимо можливість додаткових послаблень режиму карантину. Якщо ми будемо свідками нового спалаху епідемії - доведеться повернутися до існуючих раніше обмежень", - сказав чиновник.

На основі встановлених правил свою діяльність зможуть розширити підприємства хай-тек, різних галузей промисловості та послуг.

Відновлюють свою роботу також магазини, що знаходяться на відкритому просторі. При цьому торгові центри поки що залишаться закритими.

У сфері освіти, заняття в школах для учнів з особливими потребами поновляться в групах по троє. Сімейні ясла зможуть приймати трьох дітей при наявності постійно працюючоъ виховательки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ізраїлі на Песах забороняли виходити з будинків.

Крім того, через пандемію влада закрила туристичну столицю Ізраїлю.

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