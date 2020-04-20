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20 квітня 2020, понеділок, 12:03 8
Силові структури 2020-04-20T12:17:15+03:00
Українські Новини
У ЗСУ на Великдень виявили три нових випадки коронавірусу

У ЗСУ на Великдень виявили три нових випадки коронавірусу

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в армії, коронавірус в ЗСУ
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Командування медичних сил Збройних сил заявило про 3 військовослужбовців, заражених коронавірусною інфекцією 19 квітня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЗСУ, передають Українські Новини.

"За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання гострої респіраторної хвороби COVID-19", - йдеться в ньому.

Зазначено, що 2 хворих перебувають у закладах охорони здоров'я.

Зокрема, у Хмельницькій міській лікарні 1 працівник ЗСУ, в Житомирському госпіталі - 1 військовослужбовець, у Львівській області - 1 військовослужбовець лікується вдома під спостереженням медичної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 20 квітня в Україні зареєстровано 35 випадків захворювання COVID-19 серед військовослужбовців, з них 2 людини одужали і 2 летальних випадки.

На ізоляції знаходиться 309 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, сім областей не відзвітували МОЗ про тестування на коронавірус.

А також в Одеській області у кареті швидкої від коронавірусу медик помер.

Тим часом пік смертності від коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні може припасти на початок травня.

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