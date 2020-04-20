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20 квітня 2020, понеділок, 10:30 37
Суспільство 2020-04-20T13:00:03+03:00
Українські Новини
У МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу

У МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Великдень-2020

В той час, як Академія наук спрогнозувала пік захворюваності і смертності від коронавірусу в Україні, може виникнути спалах коронавірусу через п'ять-десять днів після Великодніх свят. Про це вчора, 10 квітня, в ефірі 1+1 заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Так, Микичак заявила, що спалах може виникнути через те, що багато українців не дотримувалися карантину і пішли в церкву, де й могли заразитися коронавірусом.

Таку ситуацію з сплеском заражень медики спостерігають і після Вербної неділі.

"На думку епідеміологів, і вже є певний досвід, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у визначених храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності ... Ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично", - заявила вона.

Також, за її словами, недотримання карантину може вплинути на його продовження.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що докількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020, зменшилася майже в 60 разів.

Також Нацполіція заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.

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