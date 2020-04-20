В Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. За добу 261 новий випадок

В той час, як в Україні 40-й день карантину, кількість заражених коронавірусом збільшилася до 5 710 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 330 випадків; Волинська область - 158 випадків; Дніпропетровська область - 118 випадків; Донецька область - 16 випадків; Житомирська область - 226 випадків; Закарпатська область - 196 випадків; Запорізька область - 134 випадки; Івано-Франківська область - 512 випадків; Кіровоградська область - 246 випадків; р. Київ - 850 випадків; Київська область - 333 випадки; Львівська область - 253 випадки; Луганська область - 24 випадки; Миколаївська область - 37 випадків; Одеська область - 137 випадків; Полтавська область - 63 випадки; Рівненська область - 312 випадків; Сумська область - 83 випадки; Тернопільська область - 414 випадків; Харківська область - 73 випадки; Херсонська область - 63 випадки; Хмельницька область - 49 випадків; Чернівецька область - 906 випадків; Черкаська область - 165 випадків; Чернігівська область - 12 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 у Центр надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що докількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020, зменшилася майже в 60 разів. Також Нацполиция заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.