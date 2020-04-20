В Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. За добу 261 новий випадок

В той час, як в Україні 40-й день карантину, кількість заражених коронавірусом збільшилася до 5 710 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 330 випадків;

Волинська область - 158 випадків;

Дніпропетровська область - 118 випадків;

Донецька область - 16 випадків;

Житомирська область - 226 випадків;

Закарпатська область - 196 випадків;

Запорізька область - 134 випадки;

Івано-Франківська область - 512 випадків;

Кіровоградська область - 246 випадків;

р. Київ - 850 випадків;

Київська область - 333 випадки;

Львівська область - 253 випадки;

Луганська область - 24 випадки;

Миколаївська область - 37 випадків;

Одеська область - 137 випадків;

Полтавська область - 63 випадки;

Рівненська область - 312 випадків;

Сумська область - 83 випадки;

Тернопільська область - 414 випадків;

Харківська область - 73 випадки;

Херсонська область - 63 випадки;

Хмельницька область - 49 випадків;

Чернівецька область - 906 випадків;

Черкаська область - 165 випадків;

Чернігівська область - 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 у Центр надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що докількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020, зменшилася майже в 60 разів.

Також Нацполиция заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.