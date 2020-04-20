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20 квітня 2020, понеділок, 09:31 33 Інфографіка
Суспільство 2020-04-20T10:45:01+03:00
Українські Новини
В Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. За добу 261 новий випадок

В Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. За добу 261 новий випадок

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні 40-й день карантину, кількість заражених коронавірусом збільшилася до 5 710 осіб. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 330 випадків;
  • Волинська область - 158 випадків;
  • Дніпропетровська область - 118 випадків;
  • Донецька область - 16 випадків;
  • Житомирська область - 226 випадків;
  • Закарпатська область - 196 випадків;
  • Запорізька область - 134 випадки;
  • Івано-Франківська область - 512 випадків;
  • Кіровоградська область - 246 випадків;
  • р. Київ - 850 випадків;
  • Київська область - 333 випадки;
  • Львівська область - 253 випадки;
  • Луганська область - 24 випадки;
  • Миколаївська область - 37 випадків;
  • Одеська область - 137 випадків;
  • Полтавська область - 63 випадки;
  • Рівненська область - 312 випадків;
  • Сумська область - 83 випадки;
  • Тернопільська область - 414 випадків;
  • Харківська область - 73 випадки;
  • Херсонська область - 63 випадки;
  • Хмельницька область - 49 випадків;
  • Чернівецька область - 906 випадків;
  • Черкаська область - 165 випадків;
  • Чернігівська область - 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 у Центр надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що докількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020, зменшилася майже в 60 разів.

Також Нацполиция заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.

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