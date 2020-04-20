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  • В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня
20 апреля 2020, понедельник, 08:30 916
Политика 2020-04-20T08:51:19+03:00
Українські Новини
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня

В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня

Анна Рудык
Пасха, Карантин, Пасха-2020, карантин в Украине
Карантин. Фото: freepik
Карантин. Фото: freepik

Сегодня начался 40-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Согласно действующему решению Кабмина карантин будет действовать до 24 апреля, до этой даты осталось 4 дня.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что количество пришедших на пасхальные богослужения в 2020 уменьшилось почти в 60 раз.

Также Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.

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