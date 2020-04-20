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20 квітня 2020, понеділок, 09:06 21
Суспільство 2020-04-20T10:45:01+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Житомирській області знайшли двох дітей - 6 місяців і 7 років

Коронавірус в Житомирській області знайшли двох дітей - 6 місяців і 7 років

Ольга Фандорина
Житомирська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус у дитини
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

За минулу добу, 19 квітня, у Житомирській області підтвердилися 15 випадків зараження коронавірусом, серед хворих є і дві дитини - шести і семи місяців. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.) Facebook.

"За результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих коронавірусом зросла на 15 чоловік... станом на сьогодні загальна чисельність заражень становить 226 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 59 осіб, у Коростені - 56, та в Бердичеві - 43", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових інфікованих виявлено в Житомирі - п'ять осіб. Ще двоє випадків було зафіксовано в Коростені (у хлопчиків шести і семи місяців).

Також по одному зараження виявлено в Малині, Любарскому, Житомирському та Чуднівському районах.

Скріншот: facebook.com/vitaliy.bunechko

Як повідомляли Українські Новини, заявив Зеленський, що докількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020 зменшилася майже в 60 разів.

Також Нацполиция заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.

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