Коронавірус в Житомирській області знайшли двох дітей - 6 місяців і 7 років

За минулу добу, 19 квітня, у Житомирській області підтвердилися 15 випадків зараження коронавірусом, серед хворих є і дві дитини - шести і семи місяців. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.) Facebook.

"За результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих коронавірусом зросла на 15 чоловік... станом на сьогодні загальна чисельність заражень становить 226 осіб. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 59 осіб, у Коростені - 56, та в Бердичеві - 43", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових інфікованих виявлено в Житомирі - п'ять осіб. Ще двоє випадків було зафіксовано в Коростені (у хлопчиків шести і семи місяців).

Також по одному зараження виявлено в Малині, Любарскому, Житомирському та Чуднівському районах.

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