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20 квітня 2020, понеділок, 08:30 8
Політика 2020-04-20T08:53:36+03:00
Українські Новини
В Україні 40-й день карантину. До його закінчення залишилося чотири дні

В Україні 40-й день карантину. До його закінчення залишилося чотири дні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Великдень-2020, Карантин в Україні
Карантин. Фото: freepik
Карантин. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 40-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Згідно з чинним рішенням Кабміну карантин триватиме до 24 квітня, до цієї дати залишилося 4 дні.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що кількість тих, хто прийшов на великодні богослужіння у 2020, зменшилася майже в 60 разів.

Також Нацполіція заявляє, що в Почаївській Свято-Успенській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області зафіксовані порушення карантинних заходів.

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