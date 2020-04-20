Дощів не буде, а вітер посилиться. Прогноз погоди

У понеділок, 20 квітня в Україні збережеться хмарна погода, невеликий дощ можливий на сході України, на решті території очікується суха погода. Температура повітря в понеділок буде коливатися в межах +9..+14 градусів, на півдні до +16 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Хмарність над північною частиною України таки збільшилася, але дощу з неї не викрутило. Так, трохи якісь краплі є в районі Чорнобиля, Іванківа, за Бучею, добре, що хоч так. Київ також прикрило сонною вологою хмарністю, яка мала б трохи розродитися дощем, але ніби передумала", - написала вона.

Прогноз погоди Карта 1.

Водночас Діденко зазначила, що вітер 20 квітня залишається західного, північного-західного напрямку, посилиться до поривчастого.

Зміна напрямку вітру очікується орієнтовно з 25 квітня, напрямок зміниться на південно-західний.

У Києві протягом дня істотні опади малоймовірні, хоча навколо буде ходити з натяками якась хмарність.

Прогноз погоди Карта 2.

Вітер посилиться, напрямок - північно-західний.

Ніч буде холодною, до заморозків, вдень усього +9, +10 градусів.

У другій половині наступного тижня потепліє. Вітер зміниться на південно-західний 25 квітня.

Найближчим часом антициклон з дивним ім‘ям Odilo зумовлюватиме й надалі суху погоду в більшості областей України.

Прогноз погоди. Картка 3.

Як повідомляли Українські Новини, після сильних заморозків в середині квітня Україна може залишитися без вишні та персика.

Тим часом, їдкий дим погіршив якість повітря в Києві до максимально негативних, вивівши в українську столицю в рейтингу міст з найбруднішим повітрям на перше місце