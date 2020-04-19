Немного потеплеет, но местами будет ветрено. Прогноз погоды на понедельник

В то время, как в столице начинает улучшаться индекс загрязнения воздуха, в понедельник, 20 апреля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с, температура ночью -1...+1 градус, днем +11...+13 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки 0...-3 градуса, ветер северный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +9...+14 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, температура на протяжении суток +2...-3 градуса. В Моршине ночью без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +11...+13 градусов. В Трускавце ночью без существенных осадков, температура ночью -1...+1 градус, днем +11...+13 градусов. В Сваляве ночью без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +14...+16 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью заморозки 0...-3 градуса, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем +9...+14 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +9...+14 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +1...+6 градусов, днем +9...+14 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +12...+17 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +14...+16 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко сообщает, что в понедельник, 20 апреля, в Украине станет больше дождей. Также после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.