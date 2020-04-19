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19 квітня 2020, неділя, 23:45 3
Медицина 2020-04-19T23:47:08+03:00
Українські Новини
В Одеській області у кареті швидкої від коронавірусу помер медик

В Одеській області у кареті швидкої від коронавірусу помер медик

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Коронавірус у медиків, Коронавірус в Одеській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У той час, як в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу, в Одеській області від нової коронавірусної інфекції помер 60-річний сімейний лікар.

Як повідомляє "Думська", за даними облдержадміністрації медик помер в міській лікарні Подільського.

Чоловік був госпіталізований 17 квітня в стані середньої тяжкості і з низкою хронічних захворювань. Сьогодні вранці ПЛР-аналіз підтвердив діагноз. У зв'язку з прогресуючим погіршенням стану і наростанням дихальної недостатності його перевели на апарат ШВЛ. На жаль, кілька годин тому медичний працівник помер.

Крім того, від ранку в Одеській області різко збільшилася загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування. Тепер їх 137.

За інформацією видання, медик помер у кареті "швидкої", яка везла його в одеську інфекційну.

Лікар був чоловіком директора міського ринку, голова Подільської міської організації профспілки працівників охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, пік смертності від коронавірусної інфекції Covid-19 в Україні може припасти на початок травня.

Тим часом, в Міністерстві заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

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