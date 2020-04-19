На Великдень бойовики обстріляли з міномета українських військових

Бойовики 1 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в неділю, 19 квітня, втрат немає в той час, як перед Пасхою в Мар'їнці правоохоронці виявили схованку з боєприпасами.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська, незважаючи на світлий празник Воскресіння Христового, все ж таки один раз підступно порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на донецькому напрямку", - йдеться в ньому.

Зазначено, що військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

Підрозділи ООС продовжують контролювати супротивника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умови припинення вогню.

"На ділянках розведення №1, №2 і №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується", - зазначено в повідомленні.

Випадки захворювання коронавирусной інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовані.

Як повідомляли Українські Новини, після загострення на фронті, яке сталося напередодні на Донбасі 18 квітня бойовики п'ять разів обстріляли позицій Об'єднаних сил з застосуванням заборонених мінського домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.