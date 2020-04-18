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18 апреля 2020, суббота, 19:16 96
Силовые структуры 2020-04-18T19:17:43+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе. Военный получил ранение

Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе. Военный получил ранение

Валерия Драгомирова
Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Обстрелы. ООС. Фото: Минобороны
Обстрелы. ООС. Фото: Минобороны

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, 18 апреля, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибров 120 и 82 мм", - сказано в нем.

Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Всего 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по украинским подразделениям вблизи Луганского, защитников Майского обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики 15 апреля устроили провокации и понесли потери.  

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