Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе. Военный получил ранение

Боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в субботу, 18 апреля, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"18 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник снова решился использовать запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибров 120 и 82 мм", - сказано в нем.



Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".



Всего 11 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм оккупационные войска выпустили по украинским подразделениям вблизи Луганского, защитников Майского обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а против украинских военнослужащих неподалеку Крымского враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.



Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.



Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой.



Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики 15 апреля устроили провокации и понесли потери.